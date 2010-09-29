Шева празднует день рождения

Капитан киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Шевченко празднует сегодня 34-й день рождения.

Шевченко родился 29 сентября 1976 года в селе Двиркивщина(Яготинский район, Киевская область). Во взрослом футболе дебютировал в сезоне 1992/93, когда с 12 голами стал лучшим бомбардиром команды первой лиги "Динамо-2".

В высшей лиге впервые вышел на замену 8 ноября 1994 года (игра с "Шахтером"), в еврокубках - против московского "Спартака" 23 ноября 1994 года, в сборной - 25 марта 1995 в Загребе против Хорватии (0:4).

Вместе с киевским "Динамо" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов сезона 1998/99 лет, после чего был приобретен итальянским "Миланом" за 25 миллионов долларов. В мае 2003 вместе с "Миланом" Андрей выигрывает Лигу Чемпионов, забив решающий пенальти в послематчевой серии.

В 2006 году стал игроком английского "Челси", владелец которого, Роман Абрамович, выплатил за нападающего 30,8 млн. английских фунтов (около 45 млн. евро). В составе лондонцев не заиграл, и в 2008-ом был отдан в аренду "Милану". 29 августа 2009 года Андрей Шевченко подписал двухгодичный контракт с киевским "Динамо".

Женат на американской фотомодели Кристен Пазик. 29 октября 2004 года у супругов родился сын Джордан, второй сын, Кристиан появился на свет в ноябре 2006 года в Лондоне, Англия.

В большом футболе Шевченко стал 5-разовым чемпионом Украины, чемпионом Италии, участником четвертьфинала чемпионата мира. Футболист был признан лучшим в Европе (2004) и дважды входил в тройку по опросу журнала "Франс Футбол" (1999, 2000). Шевченко становился лучшим бомбардиром чемпионатов Италии и Украины, а всего забил 307 голов в 604 матчах за клубы и 45 голов в 96 играх за сборную.

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