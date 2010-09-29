Результаты второго тура Лиги чемпионов (группы E-H)

Завершился игровой день Лиги чемпионов, в котором команды из групп E-H сыграли матчи второго тура.

Группа E Базель - Бавария 1:2

Рома - Клуж 2:1

После двух туров у Баварии 6 очков, у Ромы и Клужа - по 3, у Базеля - 0.

В третьем туре (19 октября) играют Рома - Базель, Бавария - Клуж

Группа F

Спартак (Москва) - Жилина 3:0

Челси - Олимпик 2:0

После двух туров у Челси и Спартак - по 6 очков, у Марселя и Жилины - 0.

В третьем туре играют Олимпик - Жилина, Спартак - Челси

Группа G Осер - Реал (Мадрид) 0:1

Аякс - Милан 1:1

После двух туров у Реала 6 очков, у Милана - 4, у Аякса - 1, у Осера - 0.

В третьем туре играют Аякс - Осер, Реал - Милан

Группа H

Партизан - Арсенал 1:3

Брага - Шахтер 0:2

После двух туров у Арсенала и Шахтера - по 6 очков, у Партизана и Браги - по 0.

В третьем туре играют Арсенал - Шахтер, Брага - Партизан

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Сегодня состоятся остальные матчи второго тура в группах A-D

Группа A. Тоттенхэм - Твенте, Интер - Вердер

Группа B. Шальке 04 - Бенфика, Хапоэль - Лион

Группа C. Валенсия - МЮ, Глазго Рейнджерс - Бурсаспор

Группа D. Рубин - Барселона, Панатинаикос - Копенгаген