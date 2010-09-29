Результаты второго тура Лиги чемпионов (группы E-H)
Идет групповой раунд
Завершился игровой день Лиги чемпионов, в котором команды из групп E-H сыграли матчи второго тура.
Группа EБазель - Бавария 1:2
Рома - Клуж 2:1
После двух туров у Баварии 6 очков, у Ромы и Клужа - по 3, у Базеля - 0.
В третьем туре (19 октября) играют Рома - Базель, Бавария - Клуж
Группа F
Спартак (Москва) - Жилина 3:0
Челси - Олимпик 2:0
После двух туров у Челси и Спартак - по 6 очков, у Марселя и Жилины - 0.
В третьем туре играют Олимпик - Жилина, Спартак - Челси
Группа GОсер - Реал (Мадрид) 0:1
Аякс - Милан 1:1
После двух туров у Реала 6 очков, у Милана - 4, у Аякса - 1, у Осера - 0.
В третьем туре играют Аякс - Осер, Реал - Милан
Группа H
Партизан - Арсенал 1:3
Брага - Шахтер 0:2
После двух туров у Арсенала и Шахтера - по 6 очков, у Партизана и Браги - по 0.
В третьем туре играют Арсенал - Шахтер, Брага - Партизан
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Сегодня состоятся остальные матчи второго тура в группах A-D
Группа A. Тоттенхэм - Твенте, Интер - Вердер
Группа B. Шальке 04 - Бенфика, Хапоэль - Лион
Группа C. Валенсия - МЮ, Глазго Рейнджерс - Бурсаспор
Группа D. Рубин - Барселона, Панатинаикос - Копенгаген