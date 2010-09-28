Сборная Украины по футболу может сыграть с бразильцами

Футбольная федерация Бразилии огласила планы товарищеских матчей на ближайшее время.

Так, уже доподлинно известно, что в следующем месяце бразильцы проведут дружескую встречу со сборной Ирана. Поединок состоится в Абу Даби седьмого октября.

Пресс-атташе федерации Родриго Пайва также добавил, что велика вероятность еще одного товарищеского матча. Исходя из его слов, есть три возможных соперника, одним из которых является Украина.

"Действительно, мы можем сыграть с Украиной. Но технический комитет продолжает изучать и другие два варианта", - передает слова Пайвы Globo Esporte.

Если выбор все же падет на Украину, встреча состоится 11-го октября в Лондоне.

Напомним, 8-го октября в Киеве на стадионе “Динамо” имени Валерия Лобановского (начало в 21:00)состоится товарищеский матч между сборными Украины и Канады. Стоимость билетов на этот поединок составит 50, 80, 100, 150 и 200 грн в зависимости от выбранного сектора.

Gazeta.ua