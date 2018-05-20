Как харьковчане оскорбили донецких

В автобусы летели «тяжелые предметы», проще говоря – камни... ФК «Шахтер» пожаловался на милиционера, который ударил по автобусу кулаком... С харьковской милицией поехала разбираться группа уполномоченных...

В прошлую субботу в Харькове бурлили футбольные страсти, в матче 11-го тура Чемпионата Украины по футболу местный “Металлист” принимал лидера чемпионата донецкий “Шахтер”. И все было бы хорошо, если бы заостренные спортивные эмоции не выплеснулись за пределы стадиона. Огорченные поражением на последних минутах своих любимцев со счетом 1:2, харьковчане решили проучить донецких.

Как сообщила через два часа по окончании игры пресс-служба ФК “Шахтер”, когда команда и тренерский штаб донецкого клуба со стадиона «Металлист» уселись в транспорт, в сторону автобуса «горняков» полетели разные «тяжелые предметы», проще говоря – камни. Вылетело левое стекло, однако автобус был оснащен многослойным стеклопакетом, благодаря чему внутрь «предметы» не попали. Немного погодя, уже по прибытии в аэропорт, «горняки» насчитали не менее 5 глубоких вмятин в левой части автобуса.

Как заявили представители “Шахтера”, больше всего их возмутило то, что свидетелями безобразия были несколько сотен сотрудников правоохранительных органов, которые никоим образом на это не реагировали. “Более того, когда представители «горняков» обратились к милиционерам за помощью, те просто отмахнулись. А один из стражей порядка даже демонстративно ударил кулаком по автобусу. К счастью, последний оказался более крепким”, – говорится в эмоциональном сообщении пресс-службы.

Одновременно с погромом командного транспорта «обстрелу» тяжелыми предметами подвергся и автобус с сотрудниками ФК «Шахтер» и «Донбасс Арены», которые приехали в Харьков поддержать команду. В этом вип-автобусе тоже разбили стекло. А в районе Чугуева такую же «встречу» устроили колонне автобусов с болельщиками «Шахтера». Выбито по меньшей мере два стекла. Хотя, как отметили в пресс-службе, никто не пострадал.

Руководство харьковского клуба не замешкалось с ответом. Беспокоясь как о собственном имидже солидного клуба с европейскими амбициями, так и о сохранении дружеских отношений с “Шахтером”, боссы “Металлиста” прогнозируемо осудили действия харьковских болельщиков и призвали правоохранительные органы найти и наказать дебоширов.

«Руководство, тренерский штаб, футболисты и, мы уверены, настоящие ценители футбола, возмущены подлыми и хулиганскими действиями лиц, которые напали на клубный автобус донецкой команды и болельщиков после матча «Металлист» - «Шахтер», - говорится в покаянном заявлении ФК “Металлист”.

«Почитателей футбола и наших клубов всегда связывали добрые отношения друзей и соседей. Поэтому действия против представителей Донецка мы расцениваем как действия против нашего клуба. ФК «Металлист» заявляет, что со своей стороны сделает все возможное для идентификации нарушителей».

Руководство ФК «Металлист» призывало правоохранительные органы «установить виновных лиц и принять в отношении них меры по закону».

На следующий день милиция возбудила уголовное дело по факту “нападений неизвестных на автобусы футбольного клуба «Шахтер», которые произошли в субботу в Харькове после матча с местным «Металлистом».

Комментируя события, а также заявления обоих футбольных клубов, об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса Волкова.

«Милиция выясняет все обстоятельства событий, возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, продолжается расследование», - сказала она.

Мы попросили прокомментировать инцидент руководителя местного организационного комитета по проведению Евро-2012 в Украине Маркияна Лубкивского. Редакцию интересовала вероятная реакция УЕФА относительно харьковских событий, ведь, как известно, Харьков является одним из четырех украинских городов, в которых состоятся матчи чемпионата 2012 года.

По словам Лубкивского, ни один из таких инцидентов, которые происходят в Украине и в Польше, которая тоже будет принимать Евро, не проходит мимо внимания УЕФА. “Конечно, это досадный инцидент, и он, как и пример с болельщиками немецкой “Боруссии” во Львове, – предмет серьезного внимания со стороны УЕФА”, – сказал он.

В то же время он отметил, что главная ответственность в таких случаях лежит на правоохранительных органах, на службах, которые обеспечивают порядок на стадионах до, во время и после проведения матчей. “Хотел бы отметить, что это ответственность, если речь не идет непосредственно о стадионе, украинских правоохранительных органов”, – сказал Лубкивский и прибавил, что работники милиции, других охранных структур, должны такие случаи прогнозировать, помня, что есть высокая вероятность хулиганских проявлений. Он подчеркнул, что поскольку любой матч – это событие высокого риска, то стражи порядка должны делать все возможное, чтобы сделать невозможным такие случаи, а в случае, если такое произошло – соответственно реагировать. “Я надеюсь, что правоохранительные органы обнаружат этих злоумышленников и накажут их в соответствии с украинским законодательством”, – сказал руководитель местного оргкомитета в Украине.

И сегодня же стало известно, что руководство Министерства внутренних дел приняло решение направить в Харьков ведомственную рабочую группу для выяснения обстоятельств инцидента. Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, сейчас решается вопрос относительно возбуждения уголовного дела. Также МВД призывало свидетелей инцидента обратиться в милицию и дать показания, а также, по возможности, видеозапись, где, в частности, была бы зафиксирована реакция на события работников милиции.

Как заверили в министерстве, в случае, если подтвердится бездеятельность стражей порядка, виновные будут привлечены к ответственности.

Дмитрий Горшков

Фото УНИАН и сайта ФК «Шахтер»