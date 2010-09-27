Люди Могилева ищут свидетелей инцидента с автобусами «Шахтера»

Руководство Министерства внутренних дел Украины приняло решение направить в Харьков ведомственную рабочую группу для выяснения причин и обстоятельств инцидента, который произошел в субботу с тремя автобусами ФК «Шахтер» после матча с местной командой «Металлист».

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также МВД призывает свидетелей инцидента с автобусами «Шахтера» обратиться в милицию и дать показания, а также по возможности видеозапись инцидента, где, в частности, зафиксирована реакция на события сотрудников милиции.

Как заверили в МВД, в случае, если подтвердится бездеятельность правоохранителей, виновные будут привлечены к ответственности.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 25 сентября, после футбольного матча между командами «Металлист» (Харьков) - «Шахтер» (Донецк) неизвестные повредили три автобуса. По данным пресс-службы ФК «Шахтер», при отъезде команды и тренерского штаба донецкого «Шахтера» со стадиона «Металлист» в сторону автобуса «горняков» полетели различные тяжелые предметы. Один из них разбил стекло по левому борту автолайнера. Одновременно с погромом командного транспорта «обстрелу» подвергся и автобус с сотрудниками ФК «Шахтер» и «Донбасс Арены», которые приехали в Харьков поддержать команду. На выезде из города болельщики также забросали его тяжелыми предметами и разбили стекло. А в районе Чугуева аналогичную «встречу» устроили колонне автобусов с болельщиками «Шахтера». Выбиты, как минимум, 2 стекла. К счастью, никто не пострадал, отмечают в пресс-службе.

В пресс-службе «Шахтера» выразили удивление действиями нескольких сотен сотрудников милиции, которые были свидетелями беспорядков, но никак не отреагировали на правонарушение.

Соответствующее заявление сделало руководство ФК «Металлист», которое обратилось в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать тех, кто после матча в Харькове повредил автобусы.

Матч между командами, который прошел 25 сентября на стадионе «Металлист» в Харькове, завершился со счетом 2:1 в пользу «Шахтера».