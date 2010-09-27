Украинка быстрее всех пробежала 42 километра по улицам Варшавы

Гражданка Украины Татьяна ГОЛОВЧЕНКО победила в Варшавском марафоне, который состоялся в воскресенье.

Как сообщили УНИАН организаторы марафона, главной наградой для победительницы стал автомобиль Volvo S60.

31-летняя украинка пробежала 42 километра по улицам Варшавы за 2 часа 31 минуту 37 секунд.

По данным организаторов, Т.ГОЛОВЧЕНКО, которая дебютировала в нынешнем марафоне, в 2006 году была чемпионкой Европы в беге в естественных природных условиях.

Второе место заняла также украинка - 25-летняя Ольга КАЛЕНДАРОВА-ОХАЛ, которая отстала от победительницы на 2 минуты.

Третьей среди женщин стала гражданка Кении.

Быстрее всего среди мужчин марафон преодолел гражданин Эфиопии Бане ТОЛА – за 2 часа 13 минут 10 секунд, но не сумел перегнать украинку, поскольку женщины стартовали на 19,5 минут ранее.

Второе и третье место заняли граждане Кении и Эритреи.

В целом в Варшавском марафоне, который стал 32-м с момента основания, приняли участие 3500 человек, в том числе 400 иностранцев.

Участие в марафоне стоило от 25 до 50 евро в зависимости от времени регистрации и оплаты (чем позже, тем дороже).