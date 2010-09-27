Результаты 11-го тура Чемпионата Украины по футболу
Шахтер и Динамо сыграют в 12-м туре
Завершился 11-й тур чемпионата Украины по футболу
Оболонь - Волынь 0:1 (Ващук 83 пен.)
Динамо - Арсенал 3:2 (Гусев 9, Милевский 25, Ярмоленко 84 - Шацких 62, Старгородский 87)
Ворскла - Металлург З 2:1 (Далкку 21, Безус 34 - Аржанов 57)
Днепр - Кривбасс 1:1 (Селезнев 20 - Иващенко 53).
Металлург Д - Заря 1:1 (Лазич 68 - Силюк 41).
Таврия - Карпаты 3:1 (Корнев 10, Идахор 32, 70 - Зенев 14).
Металлист - Шахтер 1:2 (Тайсон 56 – Эдуардо 71, Мхитарян 90+4)
Ильичевец - Севастополь 4:2 (Ярошенко 29, Пуканыч 55, Яценко 61, Антонов 90+1- Левандовски 26 пен., Кива 90+2)
Все преследователи Шахтера и Динамо потеряли очки, поэтому лидеры ушли в далекий отрыв и свои вопросы решат лично в следующем туре. Зато образовалась пятерка претендентов на третью строчку.
***
Игры 12-го тура пройдут:
1 октября
Металлург З (2) - Днепр (20)
2 октябряИльичевец (10) - Оболонь (11)
Заря (10) - Ворскла (17)
Арсенал (14) - Металлург Д (18)
Волынь (14) - Таврия (13)
3 октября
Севастополь (9) - Кривбасс (14)
Карпаты (20) - Металлист (19)
Шахтер (28) - Динамо (26)