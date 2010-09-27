Результаты 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершился 11-й тур чемпионата Украины по футболу

Оболонь - Волынь 0:1 (Ващук 83 пен.)

Динамо - Арсенал 3:2 (Гусев 9, Милевский 25, Ярмоленко 84 - Шацких 62, Старгородский 87)

Ворскла - Металлург З 2:1 (Далкку 21, Безус 34 - Аржанов 57)

Днепр - Кривбасс 1:1 (Селезнев 20 - Иващенко 53).

Металлург Д - Заря 1:1 (Лазич 68 - Силюк 41).

Таврия - Карпаты 3:1 (Корнев 10, Идахор 32, 70 - Зенев 14).

Металлист - Шахтер 1:2 (Тайсон 56 – Эдуардо 71, Мхитарян 90+4)

Ильичевец - Севастополь 4:2 (Ярошенко 29, Пуканыч 55, Яценко 61, Антонов 90+1- Левандовски 26 пен., Кива 90+2)

Все преследователи Шахтера и Динамо потеряли очки, поэтому лидеры ушли в далекий отрыв и свои вопросы решат лично в следующем туре. Зато образовалась пятерка претендентов на третью строчку.

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Игры 12-го тура пройдут:

1 октября

Металлург З (2) - Днепр (20)

2 октября Ильичевец (10) - Оболонь (11)

Заря (10) - Ворскла (17)

Арсенал (14) - Металлург Д (18)

Волынь (14) - Таврия (13)

3 октября

Севастополь (9) - Кривбасс (14)

Карпаты (20) - Металлист (19)

Шахтер (28) - Динамо (26)