Результаты 6-го тура английской Премьер-лиги

Сегодняшними матчами завершился 6-й тур английской Премьер-лиги

Болтон - МЮ 2:2 (Найт 6, Петров 67 - Нани 23, Оуэн 73)

Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:2 (Джарвис 60 - Даунинг 24, Хески 87)

Ньюкасл - Сток Сити 1:2 (Нолан 42 - Джоунс 67, Перч 84 автогол)

Напомним, что ранее были сыграны матчи: Манчестер Сити - Челси 1:0 (Тевес 59)

Арсенал - Вест Бромвич 2:3 (Насри 75, 90+1 - Одемвинги 50, Хара 52, Томас 73)

Бирмингем - Уиган 0:0

Блекпул - Блекберн 1:2 (Филлипс 84 - Адам 19 автогол, Эмертон 90+2)

Фулхэм - Эвертон 0:0

Ливерпуль - Сандерленд 2:2 (Куйт 5, Джеррард 64 - Бент 25, 47)

Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 (Пикьонн, 28)

Тур интересен тем, что только одной команде, имевшей турнирное преимущество над соперником по итогам пяти туров, удалось выиграть в этот раз (Астон Вилла). Проиграли Челси, Арсенал, Тоттенхэм, Ньюкасл и Блэкпул. Ограничились ничьими МЮ, Фулхэм, Сандерленд и Бирмингем. В результате вместо явной лидерской тройки сразу возникла лидерская шестерка, а явная группа аутсайдеров "зацепилась" за середняков.

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Игры 7-го тура состоятся:

2 октября

Уиган (5) - Вулверхэмптон (5)

Бирмингем (7)- Эвертон (3)

Сток Сити (7) - Блекберн (8)

Сандерленд (7) - МЮ (12)

Тоттенхэм (8) - Астон Вилла (10)

Вест Бромвич (10) - Болтон (7)

Вест Хэм (4) - Фулхэм (8)

3 октября Манчестер Сити (11) - Ньюкасл (7)

Ливерпуль (6) - Блэкпул (7)

Челси (15) - Арсенал (11)