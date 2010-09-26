Результаты 6-го тура английской Премьер-лиги
Били фаворитов
Сегодняшними матчами завершился 6-й тур английской Премьер-лиги
Болтон - МЮ 2:2 (Найт 6, Петров 67 - Нани 23, Оуэн 73)
Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:2 (Джарвис 60 - Даунинг 24, Хески 87)
Ньюкасл - Сток Сити 1:2 (Нолан 42 - Джоунс 67, Перч 84 автогол)
Напомним, что ранее были сыграны матчи:Манчестер Сити - Челси 1:0 (Тевес 59)
Арсенал - Вест Бромвич 2:3 (Насри 75, 90+1 - Одемвинги 50, Хара 52, Томас 73)
Бирмингем - Уиган 0:0
Блекпул - Блекберн 1:2 (Филлипс 84 - Адам 19 автогол, Эмертон 90+2)
Фулхэм - Эвертон 0:0
Ливерпуль - Сандерленд 2:2 (Куйт 5, Джеррард 64 - Бент 25, 47)
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 (Пикьонн, 28)
Тур интересен тем, что только одной команде, имевшей турнирное преимущество над соперником по итогам пяти туров, удалось выиграть в этот раз (Астон Вилла). Проиграли Челси, Арсенал, Тоттенхэм, Ньюкасл и Блэкпул. Ограничились ничьими МЮ, Фулхэм, Сандерленд и Бирмингем. В результате вместо явной лидерской тройки сразу возникла лидерская шестерка, а явная группа аутсайдеров "зацепилась" за середняков.
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Игры 7-го тура состоятся:
2 октября
Уиган (5) - Вулверхэмптон (5)
Бирмингем (7)- Эвертон (3)
Сток Сити (7) - Блекберн (8)
Сандерленд (7) - МЮ (12)
Тоттенхэм (8) - Астон Вилла (10)
Вест Бромвич (10) - Болтон (7)
Вест Хэм (4) - Фулхэм (8)
3 октябряМанчестер Сити (11) - Ньюкасл (7)
Ливерпуль (6) - Блэкпул (7)
Челси (15) - Арсенал (11)