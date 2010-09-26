Результаты матчей 11-го тура Чемпионата Украины по футболу
19:44, 26 сентября 2010Спорт
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Волынь, Динамо, Ворскла - плюс три очка
В матчах 11-го тура чемпионата Украины по футболу завершились матчи
Оболонь - Волынь 0:1 (Ващук 83 пен.)
Динамо - Арсенал 3:2 (Гусев 9, Милевский 25, Ярмоленко 84 - Шацких 62, Старгородский 87)
Ворскла - Металлург З 2:1 (Далкку 21, Безус 34 - Аржанов 57)
Днепр - Кривбасс 1:1 (Селезнев 20 - Иващенко 53).
Металлург Д - Заря 1:1 (Лазич 68 - Силюк 41).
Таврия - Карпаты 3:1 (Корнев 10, Идахор 32, 70 - Зенев 14).
Напомним, что вчера сыграли
Металлист - Шахтер 1:2 (Тайсон 56 – Эдуардо 71, Мхитарян 90+4)
Ильичевец - Севастополь 4:2 (Ярошенко 29, Пуканыч 55, Яценко 61, Антонов 90+1- Левандовски 26 пен., Кива 90+2)
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