Официальное заявление ФК Металлист

Футбольный клуб "Металлист" (Харьков) пообещал cделать все возможное, чтобы опознать напавших в субботу на автобусы донецкого "Шахтера" и призвал правоохранительные органы наказать виновных, сообщает официальный сайтхарьковского клуба.

"Футбольный клуб "Металлист", руководство, тренерский штаб, футболисты и, мы уверены, истинные ценители футбола, возмущены подлыми и хулиганскими действиями лиц, напавших на клубный автобус донецкой команды и болельщиков после матча "Металлист" - "Шахтер".

Любителей футбола и наших клубов всегда связывали добрые отношения друзей и соседей. Потому действия против представителей Донецка мы расцениваем как действия против нашего клуба.

ФК "Металлист" заявляет, что со своей стороны сделает все возможное для идентификации нарушителей. Мы призываем правоохранительные органы установить личность виновных и принять к ним меры в соответствии с законом".