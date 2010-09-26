Милицию заинтересовало нападение на автобусы ФК "Шахтер" в Харькове

Милиция возбудила уголовное дело по факту нападений неизвестных на автобусы футбольного клуба «Шахтер», которые произошли в субботу в Харькове после матча с местным «Металлистом».

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН начальник Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, комментируя происшествие, а также заявления обоих футбольных клубов.

«Милиция выясняет все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, продолжается расследование», - сообщила Л.ВОЛКОВА.

Соответствующее заявление сделало и руководство ФК «Металлист», в котором обратилось к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто после матча в Харькове повредил автобусы.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 25 сентября, после футбольного матча между командами «Металлист» (Харьков) - «Шахтер» (Донецк) неизвестные повредили три автобуса. В пресс-службе «Шахтера» выразили удивление действиями нескольких сотен сотрудников милиции, которые были свидетелями беспорядков, но никоим образом не отреагировали на правонарушение.