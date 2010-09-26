Фанаты "Металлиста" повредили три автобуса ФК "Шахтер"

Вчера в Харькове после футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) - "Металлист" (Харьков) неизвестные повредили три автобуса.

Как сообщает пресс-служба ФК "Шахтер", при отбытии команды и тренерского штаба донецкого «Шахтера» со стадиона «Металлист» в сторону автобуса полетели тяжелые предметы. Один из них разбил стекло по левому борту автолайнера. Чуть позже, уже по прибытии в аэропорт, «горняки» насчитали не менее 5 глубоких вмятин в левой части корпуса автобуса.

Одновременно с погромом командного транспорта «обстрелу» подвергся и автобус с сотрудниками ФК «Шахтер» и «Донбасс Арены», которые приехали в Харьков поддержать команду. На выезде из города болельщики также забросали его тяжелыми предметами и разбили стекло. А в районе Чугуева аналогичную «встречу» устроили колонне автобусов с болельщиками «Шахтера». Выбиты как минимум два стекла. К счастью, никто не пострадал, отмечают в пресс-службе.

В пресс-службе команды выразили недоумение действиями нескольких сотен сотрудников милиции, которые были свидетелями происходящего, но никаким образом не отреагировали на правонарушения.

Напомним, что вчерашний матч между командами завершился со счетом 2:1 в пользу "Шахтера".