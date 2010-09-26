Челси прервал серию побед

Идет 6-й тур английской Премьер-лиги

25 сентября сыграны 7 матчей 6-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити - Челси 1:0 (Тевес 59) Арсенал - Вест Бромвич 2:3 (Насри 75, 90+1 - Одемвинги 50, Хара 52, Томас 73) Бирмингем - Уиган 0:0 Блекпул - Блекберн 1:2 (Филлипс 84 - Адам 19 автогол, Эмертон 90+2) Фулхэм - Эвертон 0:0 Ливерпуль - Сандерленд 2:2 (Куйт 5, Джеррард 64 - Бент 25, 47) Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 (Пикьонн, 28) Сегодня тур завершат Болтон (6) - МЮ (11) Вулверхэмптон (5) - Астон Вилла (7) Ньюкасл (7) - Сток Сити (4)

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