Челси прервал серию побед
10:25, 26 сентября 2010Спорт
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Идет 6-й тур английской Премьер-лиги
25 сентября сыграны 7 матчей 6-го тура английской Премьер-лиги
Манчестер Сити - Челси 1:0 (Тевес 59)
Арсенал - Вест Бромвич 2:3 (Насри 75, 90+1 - Одемвинги 50, Хара 52, Томас 73)
Бирмингем - Уиган 0:0
Блекпул - Блекберн 1:2 (Филлипс 84 - Адам 19 автогол, Эмертон 90+2)
Фулхэм - Эвертон 0:0
Ливерпуль - Сандерленд 2:2 (Куйт 5, Джеррард 64 - Бент 25, 47)
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 (Пикьонн, 28)
Сегодня тур завершат
Болтон (6) - МЮ (11)
Вулверхэмптон (5) - Астон Вилла (7)
Ньюкасл (7) - Сток Сити (4)
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