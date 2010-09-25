Шахтер вырвал победу у Металлиста

Результаты матчей 11-го тура

Чемпионат Украины по футболу. 11 тур Металлист - Шахтер 1:2 (Тайсон 56 – Эдуардо 71, Мхитарян 94) Ильичевец - Севастополь 4:2 (Ярошенко 29, Пуканыч 55, Яценко 61, Антонов 91- Левандовски 26 пен., Кива 92) Завтра состоятся матчи: Оболонь (11) - Волынь (11) Динамо (23) - Арсенал (14) Ворскла (14) - Металлург З (2) Днепр (19) - Кривбасс (13) Металлург Д (17) - Заря (9) Таврия (10) - Карпаты (20)

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