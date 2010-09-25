Шахтер вырвал победу у Металлиста
19:25, 25 сентября 2010Спорт
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Результаты матчей 11-го тура
Чемпионат Украины по футболу. 11 тур
Металлист - Шахтер 1:2 (Тайсон 56 – Эдуардо 71, Мхитарян 94)
Ильичевец - Севастополь 4:2 (Ярошенко 29, Пуканыч 55, Яценко 61, Антонов 91- Левандовски 26 пен., Кива 92)
Завтра состоятся матчи:
Оболонь (11) - Волынь (11)
Динамо (23) - Арсенал (14)
Ворскла (14) - Металлург З (2)
Днепр (19) - Кривбасс (13)
Металлург Д (17) - Заря (9)
Таврия (10) - Карпаты (20)
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