Исполком УЕФА соберется в Минске

В понедельник, 4 октября, в Минске под председательством президента Европейского футбольного союза Мишеля ПЛАТИНИ состоится очередное заседание Исполнительного комитета УЕФА.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Согласно сообщению, однодневное совещание состоится в столице Беларуси в гостинице Crowne Plaza. Заседание начнется в 9.00 по местному времени, а закончится, приблизительно, в 17.00, после чего в той же гостинице состоится пресс-конференция.

Основными вопросами повестки дня в Минске станут: отчет о подготовке к Евро-2012, а также рассмотрение дат и мест проведения матчей турнира; назначение стран-хозяев финальных турниров: ЧЕ-2012 и ЧЕ-2013 среди 17-летних и 19-летних игроков, а также чемпионата Европы среди женщин 2013 года и ЧЕ-2012 и ЧЕ-2013 среди 19-летних девушек.

Также Исполком УЕФА будет рассматривать претендентов на присоединение к Тренерской конвенции УЕФА и кандидатов на получение соответствующих звезд Хартии массового футбола УЕФА.

Исполком также заслушает доклады председателей разных комитетов.