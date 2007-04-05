Кличко проведёт чемпионский бой с Маскаевым... или с Питером

Непобеждённый чемпион мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет) Виталий Кличко, действующий чемпион Олег Маскаев и претендент WBC Семюель Питер (Нигерия) нашли компромисс в переговорах, зашедших в тупик два дня назад. Поединок Маскаев – Питер состоится не позднее августа 2007 года, а его победитель встретится до конца года с Виталием Кличко.

Как сообщает fightnews.com, команды менеджеров Маскаева и Питера получили положенное по правилам WBC время, чтобы договориться о финансовых сторонах чемпионского боя. Если им не удастся придти к соглашению в отведенный период, то WBC объявит аукцион на проведение поединка, и теоретически его сможет выиграть любая промоутерская компания.

fightnews.com