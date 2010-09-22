СМИ: Семин может вернуться в киевское Динамо

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассматривается руководством киевского "Динамо" в качестве основного кандидата на аналогичную должность в клубе на случай отставки Валерия Газзаева после завершения группового турнира Лиги Европы и первой части национального первенства. Об этом сегодня пишет "Спорт-Экспресс".

Напомним, что на прошлой неделе после домашней ничьей с белорусским БАТЭ бывший наставник ЦСКА сам просил президента бело-голубых Игоря Суркиса освободить его от исполнения обязанностей, но получил отказ. Как известно, Семин уже работал в "Динамо" в 2008 - 2009 годах.