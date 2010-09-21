Азаров поздравил чемпионку мира по шахматам

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поздравил Екатерину ЛАГНО с победой на Чемпионате мира по шахматам среди женщин в Москве.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, в телеграмме говорится: «Вы продемонстрировали всему миру силу ума и доказали, что украинские женщины самые умные».

Н.АЗАРОВ пожелал Е.ЛАГНО и всем, кто помогал ей в подготовке к чемпионату, крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений.