Азаров поздравил чемпионку мира по шахматам
21:20, 21 сентября 2010Спорт
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"Украинские женщины самые умные"
|Екатерина Лагно
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, в телеграмме говорится: «Вы продемонстрировали всему миру силу ума и доказали, что украинские женщины самые умные».
Н.АЗАРОВ пожелал Е.ЛАГНО и всем, кто помогал ей в подготовке к чемпионату, крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений.
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