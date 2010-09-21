«Днепр» возглавит именитый тренер?

После того как отставка Владимира Бессонова была принята, руководство «Днепра» активно занялось поиском нового тренера команды. Генеральный директор Андрей Стеценко уверяет, что переговоры по этому вопросу ведутся с очень авторитетными наставниками, пишет "КП в Украине".

- Конечно, на место Бессонова уже есть кандидаты, но кто это, я вам не скажу - не хочу будоражить общественность, - рассказал Андрей Стеценко. - Когда контракт уже будет подписан, вы узнаете об этом первыми. Скажу только, что это очень именитый человек в мире спорта. А пока исполняет обязанности тренера помощник Бессонова - Вадим Тищенко.