«Днепр» возглавит именитый тренер?
09:14, 21 сентября 2010Спорт
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Так уверяет гендиректор
После того как отставка Владимира Бессонова была принята, руководство «Днепра» активно занялось поиском нового тренера команды. Генеральный директор Андрей Стеценко уверяет, что переговоры по этому вопросу ведутся с очень авторитетными наставниками, пишет "КП в Украине".
- Конечно, на место Бессонова уже есть кандидаты, но кто это, я вам не скажу - не хочу будоражить общественность, - рассказал Андрей Стеценко. - Когда контракт уже будет подписан, вы узнаете об этом первыми. Скажу только, что это очень именитый человек в мире спорта. А пока исполняет обязанности тренера помощник Бессонова - Вадим Тищенко.
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