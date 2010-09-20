Украинка стала чемпионкой мира по шахматам

Украинская шахматистка Екатерина Лагно выиграла чемпионат мира среди женщин по блицу, который проходил в Москве.

Екатерина Лагно, которая возглавила турнирную таблицу после 15 партий, сыгранных в пятницу, в субботу не уступила своего лидерства. По итогам 30 проведенных поединков она набрала 20 очков, на балл опередив ближайшую преследовательницу в лице россиянки Татьяны Косинцевой. Бронзовым призером стала россиянка Валентина Гунина (18,5 очков).

Чемпионка мира по классическим шахматам россиянка Александра Костенюк, набрав 17 очков, финишировала на шестом месте.

Первенство планеты по блицу среди женщин состоялось впервые с 1992 года. Тогда чемпионкой мира стала венгерка Жужа Полгар.

Призовой фонд турнира в Москве составил 2 млн рублей.

Коммерсантъ-Украина