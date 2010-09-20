Результаты 10-го тура Чемпионата Украины по футболу
Карпаты вошли в тройку и, видимо, прочно
Завершился 10-й тур Чемпионата Украины по футболу
Шахтер - Таврия 4:1 (Срна 14, Адриано 62, Жадсон 69, Мхитарян 72 - Ковпак 5)
Арсенал - Металлист 0:1 (Тайсон 24)
Карпаты - Оболонь 3:0 (Кузнецов 60, 80, Худобяк 90)
Заря - Динамо 1:2 (Белый 52 - Шевченко 73, Вукоевич 90+4)
Напомним, что ранее были сыграны матчи
Севастополь - Днепр 2:1 (Зборовский 25, Левандовский 78 - Селезнев 90+2)
Кривбасс - Ворскла 1:0 (Костышин 84)
Металлург З - Металлург Д 1:2 (Татанашвили 18 - Прийма 63, Лазич 82)
Волынь - Ильичевец 3:1 (Параскив 62, Стевич 74, 90+3 - Тищенко 90+1)
Первая шестерка немного оторвалась от остальных: Днепр, Металлист и Металлург Д формально - преследователи Карпат и претенденты на третье место. Хотя, вероятно, в следующем туре на "бронзовой" ступеньке перемен не будет.
***
Игры 11-го тура состоятся
25 сентября
Ильичевец (7) - Севастополь (9)
Металлист (19) - Шахтер (25)
...и 26 сентябряОболонь (11) - Волынь (11)
Динамо (23) - Арсенал (14)
Ворскла (14) - Металлург З (2)
Днепр (19) - Кривбасс (13)
Металлург Д (17) - Заря (9)
Таврия (10) - Карпаты (20)