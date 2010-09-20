Результаты 10-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершился 10-й тур Чемпионата Украины по футболу

Шахтер - Таврия 4:1 (Срна 14, Адриано 62, Жадсон 69, Мхитарян 72 - Ковпак 5)

Арсенал - Металлист 0:1 (Тайсон 24)

Карпаты - Оболонь 3:0 (Кузнецов 60, 80, Худобяк 90)

Заря - Динамо 1:2 (Белый 52 - Шевченко 73, Вукоевич 90+4)

Напомним, что ранее были сыграны матчи

Севастополь - Днепр 2:1 (Зборовский 25, Левандовский 78 - Селезнев 90+2)

Кривбасс - Ворскла 1:0 (Костышин 84)

Металлург З - Металлург Д 1:2 (Татанашвили 18 - Прийма 63, Лазич 82)

Волынь - Ильичевец 3:1 (Параскив 62, Стевич 74, 90+3 - Тищенко 90+1)

Первая шестерка немного оторвалась от остальных: Днепр, Металлист и Металлург Д формально - преследователи Карпат и претенденты на третье место. Хотя, вероятно, в следующем туре на "бронзовой" ступеньке перемен не будет.

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Игры 11-го тура состоятся

25 сентября

Ильичевец (7) - Севастополь (9)

Металлист (19) - Шахтер (25)

...и 26 сентября Оболонь (11) - Волынь (11)

Динамо (23) - Арсенал (14)

Ворскла (14) - Металлург З (2)

Днепр (19) - Кривбасс (13)

Металлург Д (17) - Заря (9)

Таврия (10) - Карпаты (20)