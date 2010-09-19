Месси унесли с поля на носилках

Полузащитник "Барселоны" Лионель Месси, который получил травму в матче третьего тура чемпионата Испании с "Атлетико", может пропустить около двух недель, пишет Чемпионат.ру со ссылкой на Marca.

На 90+4 минуте аргентинец не успел уйти от грубого нарушения со стороны чеха Томаша Уйфалуши. В результате Месси повредил ногу, и его унесли с поля на носилках.

По результату первого обследования стало известно, что у футболиста перелома нет. Есть "частичный разрыв медиальной коллатеральной связки правого колена".

В любом случае в понедельник Месси пройдёт ещё серию тестов, после которых станет ясно, сколько времени пропустит игрок.

Матч закончился победой Барселоны 2:1. Один из голов на счету Месси.