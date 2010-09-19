Результаты 5-го тура английской Премьер-лиги

20:02, 19 сентября 2010
Спорт
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У Челси - крупный счет, у МЮ - хет-трик

Сегодняшними матчами завершился 5-й тур английской Премьер-лиги

МЮ - Ливерпуль 3:2 (Бербатов 42, 59, 83 - Джеррард 63 пен., 69)

Уиган - Манчестер Сити 0:2 (Тевес 42, Туре 70)

Челси - Блэкпул 4:0 (Калу 1, Малуда 11, 40, Дрогба 29)

За исключением лидерской тройки и пары аутсайдеров, все участники первенства стоят плотной группой имея по 4-8 очков.

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Игры 6-го тура пройдут

25 сентября

Манчестер Сити (8) - Челси (12)

Арсенал (11) - Вест Бромвич (7)

Бирмингем (6) - Уиган (4)

Блекпул (7) - Блекберн (5)

Фулхэм (7) - Эвертон (2)

Ливерпуль (5) - Сандерленд (6)

Вест Хэм (1) - Тоттенхэм (8)

...и 26 сентября

Болтон (6) - МЮ (11)

Вулверхэмптон (5) - Астон Вилла (7)

Ньюкасл (7) - Сток Сити (4)

 

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