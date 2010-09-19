Результаты 5-го тура английской Премьер-лиги

У Челси - крупный счет, у МЮ - хет-трик

Сегодняшними матчами завершился 5-й тур английской Премьер-лиги МЮ - Ливерпуль 3:2 (Бербатов 42, 59, 83 - Джеррард 63 пен., 69) Уиган - Манчестер Сити 0:2 (Тевес 42, Туре 70) Челси - Блэкпул 4:0 (Калу 1, Малуда 11, 40, Дрогба 29) За исключением лидерской тройки и пары аутсайдеров, все участники первенства стоят плотной группой имея по 4-8 очков. *** Игры 6-го тура пройдут 25 сентября Манчестер Сити (8) - Челси (12) Арсенал (11) - Вест Бромвич (7) Бирмингем (6) - Уиган (4) Блекпул (7) - Блекберн (5) Фулхэм (7) - Эвертон (2) Ливерпуль (5) - Сандерленд (6) Вест Хэм (1) - Тоттенхэм (8) ...и 26 сентября Болтон (6) - МЮ (11) Вулверхэмптон (5) - Астон Вилла (7) Ньюкасл (7) - Сток Сити (4)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter