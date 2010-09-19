Результаты 5-го тура английской Премьер-лиги
20:02, 19 сентября 2010Спорт
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У Челси - крупный счет, у МЮ - хет-трик
Сегодняшними матчами завершился 5-й тур английской Премьер-лиги
МЮ - Ливерпуль 3:2 (Бербатов 42, 59, 83 - Джеррард 63 пен., 69)
Уиган - Манчестер Сити 0:2 (Тевес 42, Туре 70)
Челси - Блэкпул 4:0 (Калу 1, Малуда 11, 40, Дрогба 29)
За исключением лидерской тройки и пары аутсайдеров, все участники первенства стоят плотной группой имея по 4-8 очков.
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Игры 6-го тура пройдут
25 сентябряМанчестер Сити (8) - Челси (12)
Арсенал (11) - Вест Бромвич (7)
Бирмингем (6) - Уиган (4)
Блекпул (7) - Блекберн (5)
Фулхэм (7) - Эвертон (2)
Ливерпуль (5) - Сандерленд (6)
Вест Хэм (1) - Тоттенхэм (8)
...и 26 сентября
Болтон (6) - МЮ (11)
Вулверхэмптон (5) - Астон Вилла (7)
Ньюкасл (7) - Сток Сити (4)
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