Карпаты и Металлист поддержали репутацию евроклубов

Завершились еще две встречи 10-го тура Чемпионата Украины по футболу

Арсенал - Металлист 0:1 (Тайсон)

Карпаты - Оболонь 3:0 (Кузнецов 60, 80, Худобяк 90)

Карпаты с 20 очками выходят на третье место первенства, Металлист - с19-ю - делит четвертую строчку с Днепром (у Днепра лучше разница: 16-6, у Металлиста больше забито 17-9).

Только что начался последний матч тура Шахтер - Таврия.