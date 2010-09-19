Карпаты и Металлист поддержали репутацию евроклубов
18:48, 19 сентября 2010Спорт
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Киевляне проигрывают в двух матчах
Завершились еще две встречи 10-го тура Чемпионата Украины по футболу
Арсенал - Металлист 0:1 (Тайсон)
Карпаты - Оболонь 3:0 (Кузнецов 60, 80, Худобяк 90)
Карпаты с 20 очками выходят на третье место первенства, Металлист - с19-ю - делит четвертую строчку с Днепром (у Днепра лучше разница: 16-6, у Металлиста больше забито 17-9).
Только что начался последний матч тура Шахтер - Таврия.
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