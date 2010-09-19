Абрамович сократит расходы на "Челси"

Владелец английского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович планирует урезать расходы на содержание команды, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на футбольные СМИ.

Российский миллиардер приобрел "Челси" летом 2003 года и в первые два сезона вложил в клуб более 230 миллионов фунтов стерлингов, сделав немало дорогостоящих приобретений на трансферном рынке. Но недавно он сообщил руководителям "Челси", что теперь клуб будет жить по средствам.

Предполагается, что владелец сократит бонусы для игроков. Кроме того, будет сокращен тренерский персонал на базе команды в Кобхэме. В то же время футболистам, подписавшим контракты с "Челси" до 2009 года, премиальные будут выплачиваться на прежних условиях.