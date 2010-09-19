Екатерина Кужель завоевала серебро на чемпионате мира по боксу

В Бриджтауне (Барбадос) завершился чемпионат мира по боксу среди женщин.

Серебряным призером в сверхтяжелой весовой категории (свыше 81 кг) стала Екатерина Кужель из Ровно. В финале она по очкам уступила россиянке Надежде Торлоповой, завоевавшей золото.

Украинка Татьяна Коб (51 кг) стала обладательницей бронзовой награды, еще одну бронзу привезет в Украину Лилия Дурнева (75 кг).

В категории до 48 кг золотые медали завоевала Мэри Ком (Индия), пятикратная чемпионка мира.

В категории до 51 кг победила китаянка Рен Канкан, фаворитка турнира и трехкратная чемпионка мира.

В категории до 54 кг золото завоевала Елена Савельева (Россия), победившая в финале действующую чемпионку мира и Европы Каролину Милчальчук (Польша). Россиянка впервые выступала в этой весовой категории, до этого она боксировала в категории до 51 кг, уточняет сайт newsru

В категории до 57 кг чемпионское звание вернула себе кореянка Юн Кум Чжу.

В категории до 60 кг звание сильнейшей в мире завоевала трехкратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы ирландка Кэти Тейлор.

В финале весовой категории до 64 кг чемпионка мира, Европы и Евросоюза Гулсун Татар (Турция) уверенно победила россиянку Веру Слугину 13:1.

В категории до 69 кг золото завоевала одна из самых больших надежд американского женского любительского бокса Андресия Уоссон, в финале победившая чемпионку Европы (молодежный чемпионат) англичанку Саванну Маршалл.

В категории до 75 кг чемпионкой мира стала канадка Мэри Спенсер. В финале она одолела действующую чемпионку китаянку Ли Инь Чжи.

В категории до 81 кг победила Розели Фейтоза (Бразилия), которую к фаворитам турнира не причисляли.