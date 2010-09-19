В ЧМ по художественной гимнастике участвуют 10 украинских спортсменок

Сегодня в Москве стартует 30-й юбилейный Чемпионат мира по художественной гимнастике. Об этом УНИАН сообщили в Национальном Олимпийском комитете Украины. Честь Украины на мировом форуме будут защищать 10 гимнасток: Алина МАКСИМЕНКО, Анна РИЗАТДИНОВА, Виктория МАЗУР, Валерия ШУРХАЛ, Елена ДИМИТРАШ, Юлия СЛОБОДЯН, Ольга ЗАЙЦЕВА, Светлана ПРОКОПОВА, Виктория ЛЕНИШИН, Наталия ГОДУНКО.

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