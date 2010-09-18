Результаты матчей 5-го тура английской Премьер-лиги
22:15, 18 сентября 2010Спорт
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Предельная плотность борьбы
Завершились сегодняшние матчи 5-го тура английской Премьер-лиги
Сток Сити - Вест Хэм 1:1
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 3:1
Астон Вилла - Болтон 1:1
Блэкберн - Фулхэм 1:1
Вест Бромвич - Бирмингем 3:1
Эвертон - Ньюкасл 0:1
Сандерленд - Арсенал 1:1
Плотная группа команд в середине таблице охватывает 16 из 20 участников первенства: между 3-м (МЮ, 8 очков) и 18-м (Уиган, 4 очка) местом всего четыре балла разницы, между 5-м (Ньюкасл, 7) и 16-м (Ливерпуль, 5) - и вовсе 2 очка.
Тур завтра завершатМЮ (8) - Ливерпуль (5)
Уиган (4) - Манчестер Сити (5)
Челси (12) - Блэкпул (7)
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