Результаты матчей 5-го тура английской Премьер-лиги

Завершились сегодняшние матчи 5-го тура английской Премьер-лиги

Сток Сити - Вест Хэм 1:1

Тоттенхэм - Вулверхэмптон 3:1

Астон Вилла - Болтон 1:1

Блэкберн - Фулхэм 1:1

Вест Бромвич - Бирмингем 3:1

Эвертон - Ньюкасл 0:1

Сандерленд - Арсенал 1:1

Плотная группа команд в середине таблице охватывает 16 из 20 участников первенства: между 3-м (МЮ, 8 очков) и 18-м (Уиган, 4 очка) местом всего четыре балла разницы, между 5-м (Ньюкасл, 7) и 16-м (Ливерпуль, 5) - и вовсе 2 очка.

Тур завтра завершат МЮ (8) - Ливерпуль (5)

Уиган (4) - Манчестер Сити (5)

Челси (12) - Блэкпул (7)