Завершились матчи четвертьфинала Лиги чемпионов

Завершились оба сегодняшних матча одной четвертой финала Лиги чемпионов.

Благодаря голу на 90+3 минуте Бавария свела игру вничью на поле Милана: 2:2 (Пирло 40, Кака 84 - ван Буйтен 78, 90+3).

ПСВ на своём поле пропустил три безответных мяча от Ливерпуля. 0:3 (Джеррард 27, Риисе 49, Крауч 63).

Завтра в это же время завершатся остальные встречи первого тура четверть финала: Рома - МЮ и Челси - Валенсия.