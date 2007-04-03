Завершились матчи четвертьфинала Лиги чемпионов
23:32, 03 апреля 2007Спорт
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В двух матчах семь голов
|Ван Буйтен оформил дубль. Фото АР
Благодаря голу на 90+3 минуте Бавария свела игру вничью на поле Милана: 2:2 (Пирло 40, Кака 84 - ван Буйтен 78, 90+3).
ПСВ на своём поле пропустил три безответных мяча от Ливерпуля. 0:3 (Джеррард 27, Риисе 49, Крауч 63).
Завтра в это же время завершатся остальные встречи первого тура четверть финала: Рома - МЮ и Челси - Валенсия.
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