Газзаев сказал игрокам киевского «Динамо», что уходит

Главный тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Валерий ГАЗЗАЕВ рассказал футболистам о намерении подать в отставку. Об этом сообщает интернет-издание Sports.Ru со ссылкой на двух игроков киевской команды.

На сайте "Динамо" приводятся слова В.ГАЗЗАЕВА, который сообщил, что 17 сентября он встретится с президентом клуба Игорем СУРКИСОМ, "чтобы принять решение".

Вечером 16 сентября киевляне в стартовом матче группового турнира Лиги Европы не смогли переиграть белорусский БАТЭ. Игра закончилась вничью (2:2). Ранее "Динамо" уступило амстердамскому "Аяксу" в отборочном раунде Лиги чемпионов. В чемпионате Украины после девяти туров "Динамо" занимает второе место с отставанием в два очка от донецкого "Шахтера".

После матча с БАТЭ В.ГАЗЗАЕВ сказал, что его "абсолютно не устроил" результат и игра команды. По словам В.ГАЗЗАЕВА, "все очень плохо". Наставник динамовцев подчеркнул, что в такой ситуации виноват "один человек - главный тренер".

И.СУРКИС, слова которого также приводит сайт "Динамо", сказал, что он не любит принимать "эмоциональные решения", но пообещал, что о результате беседы с В.ГАЗЗАЕВЫМ станет известно в ближайшее время.