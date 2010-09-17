Среди украинских городов, принимающих Евро-2012, лидеров нет

Среди четырех украинских городов, которые готовятся принимать финал Чемпионата Европы по футболу 2012 года, сегодня нет лидеров, заявляет вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Донецке на брифинге, где находился с рабочей поездкой.

По мнению Б.КОЛЕСНИКОВА, каждый из городов - Львов, Донецк, Харьков и Киев - в чем-то опережает, но в чем-то и отстает от других.

«Нельзя сказать, что есть лидеры среди городов. Допустим, у Донецка есть стадион «Донбасс Арена» - это уже хорошо, это достижение, но в Донецке по дорогам есть большие вопросы – это минус. Во Львове готовы гостиницы, но не готов стадион», - сказал вице-премьер-министр и добавил: «То есть, лидеров нет, мы все хорошие середнячки. То есть, не вылетаем из высшей лиги и находимся в середине турнирной таблицы - все четыре города».

При этом Б.КОЛЕСНИКОВ вновь подчеркнул, что Украина планомерно готовится к предстоящему европейскому чемпионату, и ничто ей не помешает встретить участников и гостей этого турнира достойно. «Есть еще вопросы, но нет ничего такого существенного, что может нам помешать принять чемпионат Европы», - заверил вице-премьер-министр.