Карпаты и Металлист провели суперматчи
Результаты матчей Лиги Европы
Завершились матчи первого тура группового раунда Лиги Европы в группах G-L
Выступающие в этих группах украинские клубы "Карпаты" и "Металлист" провели два противоположных по драматургии "суперматча". "Металлист" крупно - 5:0 - выиграл на чужом поле. Его будущие соперники - ПСВ и Сампдория - сыграли между собой 1:1, так что "Металлист" - лидер группы.
А "Карпаты" на домашнем стадионе испытывали чудеса футбольной фортуны: травма Батисты на 10-й минуте, сразу пенальти, потом еще один гол, потом отыграть два мяча и выйти вперед и... пропустить еще два, из которых последний в компенсированное время. Драма. Но достойная драма, оставляющая надежды на дальнейший ход турнира. В другом матче группы Севилья - ПСЖ 0:1.
Группа G
Андерлехт - Зенит 1:3
АЕК - Хайдук 3:1
Группа HШтутгарт - Янг Бойз 3:0
Хетафе - Оденсе 2:1
Группа I
ПСВ - Сампдория 1:1
Дебрецен - Металлист 0:5 (Эдмар 24, 74, Хавьер 34, Фининьо 77, Валяев 89)
Группа JСевилья - ПСЖ 0:1
Карпаты - Боруссия 3:4 (Голодюк 44, Кополовец 52, Кожанов 78 - Шахин 12 пен., Гетце 27, 90+2, Барриос 87)
Группа K
Ливерпуль - Стяуа 4:1
Наполи - Утрехт 0:0
Группа LПорту - Рапид (Вена) 3:0
Бешикташ - ЦСКА-София 1:0