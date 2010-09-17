Карпаты и Металлист провели суперматчи

Завершились матчи первого тура группового раунда Лиги Европы в группах G-L

Выступающие в этих группах украинские клубы "Карпаты" и "Металлист" провели два противоположных по драматургии "суперматча". "Металлист" крупно - 5:0 - выиграл на чужом поле. Его будущие соперники - ПСВ и Сампдория - сыграли между собой 1:1, так что "Металлист" - лидер группы.

А "Карпаты" на домашнем стадионе испытывали чудеса футбольной фортуны: травма Батисты на 10-й минуте, сразу пенальти, потом еще один гол, потом отыграть два мяча и выйти вперед и... пропустить еще два, из которых последний в компенсированное время. Драма. Но достойная драма, оставляющая надежды на дальнейший ход турнира. В другом матче группы Севилья - ПСЖ 0:1.

Группа G

Андерлехт - Зенит 1:3

АЕК - Хайдук 3:1

Группа H Штутгарт - Янг Бойз 3:0

Хетафе - Оденсе 2:1

Группа I

ПСВ - Сампдория 1:1

Дебрецен - Металлист 0:5 (Эдмар 24, 74, Хавьер 34, Фининьо 77, Валяев 89)

Группа J Севилья - ПСЖ 0:1

Карпаты - Боруссия 3:4 (Голодюк 44, Кополовец 52, Кожанов 78 - Шахин 12 пен., Гетце 27, 90+2, Барриос 87)

Группа K

Ливерпуль - Стяуа 4:1

Наполи - Утрехт 0:0

Группа L Порту - Рапид (Вена) 3:0

Бешикташ - ЦСКА-София 1:0