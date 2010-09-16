Динамо забило БАТЭ два гола... только два
Результаты матчей Лиги Европы
Завершились матчи первого тура группового раунда Лиги Европы в группах A-F
Группа А
Зальцбург - Манчестер Сити 0:2
Ювентус - Лех 3:3
Группа BАрис - Атлетико 1:0
Байер - Русенборг 4:0
Группа C
Лилль - Спортинг 1:2
Левски - Гент 3:2
Группа DДинамо (Загреб) - Вильяреал 2:0
Брюгге - ПАОК 1:1
Группа E
Алкмаар - Шериф 2:1
Динамо - БАТЭ 2:2 (Милевский 34, Еременко 44 - Родионов 3, Нехайчик 54)
Группа FСпарта - Палермо 3:2
Лозанна-Спорт - ЦСКА 0:3
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В эти минуты начинаются игры в группах G-L, где играют Карпаты против Боруссии дома (группа J) и Металлист против Дебрецена на выезде (группа I)
Группа G
Андерлехт - Зенит
АЕК - Хайдук
Группа HШтутгарт - Янг Бойз
Хетафе - Оденсе
Группа I
ПСВ - Сампдория
Дебрецен - Металлист
Группа JСевилья - ПСЖ
Карпаты - Боруссия
Группа K
Ливерпуль - Стяуа
Наполи - Утрехт
Группа LПорту - Рапид (Вена)
Бешикташ - ЦСКА-София