Динамо забило БАТЭ два гола... только два

Завершились матчи первого тура группового раунда Лиги Европы в группах A-F

Группа А

Зальцбург - Манчестер Сити 0:2

Ювентус - Лех 3:3

Группа B Арис - Атлетико 1:0

Байер - Русенборг 4:0

Группа C

Лилль - Спортинг 1:2

Левски - Гент 3:2

Группа D Динамо (Загреб) - Вильяреал 2:0

Брюгге - ПАОК 1:1

Группа E

Алкмаар - Шериф 2:1

Динамо - БАТЭ 2:2 (Милевский 34, Еременко 44 - Родионов 3, Нехайчик 54)

Группа F Спарта - Палермо 3:2

Лозанна-Спорт - ЦСКА 0:3

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В эти минуты начинаются игры в группах G-L, где играют Карпаты против Боруссии дома (группа J) и Металлист против Дебрецена на выезде (группа I)

Группа G

Андерлехт - Зенит

АЕК - Хайдук

Группа H Штутгарт - Янг Бойз

Хетафе - Оденсе

Группа I

ПСВ - Сампдория

Дебрецен - Металлист

Группа J Севилья - ПСЖ

Карпаты - Боруссия

Группа K

Ливерпуль - Стяуа

Наполи - Утрехт

Группа L Порту - Рапид (Вена)

Бешикташ - ЦСКА-София