Шахтер выиграл у Партизана - трудно и минимально

Сегодняшними матчами завершился первый тур группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА.

Шахтер, выступающий в группе H, выиграл на своем поле с минимальным преимуществом (Срна 71) у белградского Партизана. Явное преимущество горняков сербы упорно ликвидировали на этапе завершающего удара. Соперник Шахтера по группе - Арсенал на своем поле оказался куда результативнее - 6:0, а турнирные шансы Браги пока уходят вниз таблицы.

Группа E

Бавария - Рома 2:0

Клуж - Базель 2:1

Группа F

Олимпик - Спартак (Москва) 0:1

Жилина - Челси 1:4

Группа G

Милан - Осер 2:0

Реал (Мадрид) - Аякс 2:0

Группа H

Арсенал - Брага 6:0

Шахтер - Партизан 1:0