Шахтер выиграл у Партизана - трудно и минимально
23:24, 15 сентября 2010Спорт
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Результаты матчей Лиги Чемпионов
Сегодняшними матчами завершился первый тур группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА.
Шахтер, выступающий в группе H, выиграл на своем поле с минимальным преимуществом (Срна 71) у белградского Партизана. Явное преимущество горняков сербы упорно ликвидировали на этапе завершающего удара. Соперник Шахтера по группе - Арсенал на своем поле оказался куда результативнее - 6:0, а турнирные шансы Браги пока уходят вниз таблицы.
Группа E
Бавария - Рома 2:0
Клуж - Базель 2:1
Группа F
Олимпик - Спартак (Москва) 0:1
Жилина - Челси 1:4
Группа G
Милан - Осер 2:0
Реал (Мадрид) - Аякс 2:0
Группа H
Арсенал - Брага 6:0
Шахтер - Партизан 1:0
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