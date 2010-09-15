Ахметов рассказал, как не спал всю ночь из-за травмы Фернандиньо

Владелец "Шахтера" Ринат Ахметов не столько огорчен поражением клуба от "Оболони" в 9-м туре чемпионата Украины, сколько травмой Фернандиньо, пишет Чемпион.

"Я не очень думаю о результате игры с "Оболонью". Поражение или ничья - это нормально, это футбол. Может, день-два переживал бы и все. А относительно травмы доныне душа болит. Не стоит объяснять, который это для команды ключевой игрок. Считаю, что завтра моя команда обязана выиграть для нас, для болельщиков и для Фернандиньо.

В ту ночь я так и не заснул. Сначала ожидал возвращения команды, потом когда уже здесь в Донецке поставят точный диагноз. Он же немного изменился по сравнению с первоначальным.

У нас был готов на пять утра самолет в Барселону. Если бы Фернандиньо понадобилась бы операция, то ее бы делали в Барселоне. К счастью, в ней не было необходимости. Надеюсь, что Фернандиньо вскоре вернется на поле и еще порадует нас игрой в этой Лиге чемпионов. Конечно, это был стресс для всех нас, футболистов. Посмотрим, кто проявит себя лучше всех на этой позиции, - цитирует Ахметова terrikon.dn.ua.