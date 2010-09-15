Результаты матчей Лиги чемпионов

14 сентября сыграны первые матчи группового раунда Лиги чемпионов УЕФА

Группа A

Твенте - Интер 2:2

Вердер - Тоттенхэм 2:2

Группа B Лион - Шальке 04 1:0

Бенфика - Хапоэль 2:0

Группа C

МЮ - Глазго Рейнджерс 0:0

Бурсаспор - Валенсия 0:4

Группа D Барселона - Панатинаикос 5:1

Копенгаген - Рубин 1:0

Сегодня первый тур продолжают команды из групп E-H Группа E Бавария - Рома

Клуж - Базель

Группа F

Олимпик - Спартак

Жилина - Челси

Группа G

Милан - Осер

Реал (Мадрид) - Аякс

Группа H Арсенал - Брага

Шахтер - Партизан

Как сообщает УЕФА, в этом году увеличены бонусы команд: за каждый сыгранный матч клуб получает 550 тысяч евро + 800 тысяч за выигрыш или половину этой суммы за ничью.