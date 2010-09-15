Результаты матчей Лиги чемпионов
07:13, 15 сентября 2010Спорт
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Начался групповой раунд
14 сентября сыграны первые матчи группового раунда Лиги чемпионов УЕФА
Группа A
Твенте - Интер 2:2
Вердер - Тоттенхэм 2:2
Группа BЛион - Шальке 04 1:0
Бенфика - Хапоэль 2:0
Группа C
МЮ - Глазго Рейнджерс 0:0
Бурсаспор - Валенсия 0:4
Группа DБарселона - Панатинаикос 5:1
Копенгаген - Рубин 1:0
Сегодня первый тур продолжают команды из групп E-HГруппа EБавария - Рома
Клуж - Базель
Группа F
Олимпик - Спартак
Жилина - Челси
Группа G
Милан - Осер
Реал (Мадрид) - Аякс
Группа HАрсенал - Брага
Шахтер - Партизан
Как сообщает УЕФА, в этом году увеличены бонусы команд: за каждый сыгранный матч клуб получает 550 тысяч евро + 800 тысяч за выигрыш или половину этой суммы за ничью.
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