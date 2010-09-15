Сколько платят клубам за участие в Лиге Чемпионов?

Каждый из 32 клубов, стартующих на этой неделе в групповом этапе футбольной Лиги чемпионов, за участие в турнире получит минимум 7,2 миллиона евро, сообщает Reuters со ссылкой на УЕФА.

В прошлом сезоне участники ЛЧ разделили суммарный призовой фонд в 746,4 миллиона евро, при этом победитель турнира "Интер" (Милан) в общей сложности заработал 48,76 миллиона евро, из которых 19,6 миллиона - благодаря телевидению.

По сравнению с прошлым сезоном УЕФА увеличила бонус за победу в матче группового этапа, а также повысила долю клубов от телевидения. За участие в групповом этапе каждой команде будет выплачиваться бонус в размере 3,9 миллиона евро, а также по 550 тысяч евро за каждый из 6 проведенных матчей группы. Это гарантирует в общей сложности 7,2 миллиона евро участнику группового этапа по сравнению с 7,1 миллиона в сезоне-2009/10.

Кроме того команды будут иметь право на так называемый "производительный бонус" в 800 тысяч евро за выигранный матч и 400 тысяч евро за ничью.

За выход из группы в 1/8 финала команды получат по 3 миллиона евро, за выход в четвертьфинал - 3,3 миллиона, за полуфинал - 4,2 миллиона.

Победителю финала Лиги чемпионов, который состоится 28 мая на "Уэмбли" в Лондоне, полагается еще 9 миллионов евро, а финалист получит 5,6 миллиона.

Кроме того, все участники будут иметь долю на телевизионном рынке на основе рыночной стоимости их национального телевидения, числа матчей в Лиге чемпионов и их окончательных мест в турнирных таблицах внутренних чемпионатов последнего сезона. Цифры почти такие же, как в прошлом сезоне, за исключением небольшого роста призового фонда для полуфиналистов и финалиста.

Двадцать команд, участвовавших в минувшем августе в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов, получили по 2,1 миллиона евро.

РИА "Новости"