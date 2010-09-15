Братья Кличко вошли в сотню "Друзей Евро-2012"

Всемирно известные боксеры, братья-чемпионы Виталий и Владимир КЛИЧКО вошли в сотню «Друзей Евро-2012».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Местного организационного комитета Евро-2012.

«Я хочу, чтобы чемпионат Евро-2012 стал победным для Украины во всех пониманиях – спортивном, политическом и экономическом. И сегодня, официально став другом Евро, понимаю, что это не только почетная, но и очень ответственная миссия - это ежедневный труд. Братья КЛИЧКО приложат максимум усилий для того, чтобы чемпионат по футболу 2012 года прошел на наивысшем уровне, и Украина достойно приняла гостей со всего мира», - отметил во время церемонии представления Виталий КЛИЧКО.

В то же время Владимир КЛИЧКО выразил надежду, что гостей, которые прибудут в Украину во время проведения европервенства, будут всегда принимать в дружеской и домашней атмосфере.

«Виталий и Владимир КЛИЧКО – это легенды украинского спорта и лицо нашей страны в мире, - отметил директор турнира Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ во время церемонии их представления, которая состоялось в помещении МОК «Евро-2012 Украина». - Их имена были у истоков идеи проведения турнира в Украине, и мы хорошо помним, как Виталий КЛИЧКО болел за кандидатуру Украины в Кардифе в 2007 году. Крайне приятно, что мы и в дальнейшем будем творить историю чемпионата Европы 2012 года вместе с такими выдающимися личностями, как братья КЛИЧКО», - отметил М.ЛУБКИВСКИЙ.

В церемонии представления также приняли участие вице-премьер-министр Украины по подготовке к Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ, президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС и операционный директор УЕФА Мартин КАЛЛЕН.

Пресс-служба напоминает, что презентация кампании «Друзья Евро-2012» состоялась 3 сентября 2010 года в гостинице «Интерконтиненталь» в Киеве. В первую четверку «Друзей» вошли президент Национального Олимпийского комитета (НОК) Украины, олимпийский чемпион Сергей БУБКА, президент Федерации легкой атлетики Украины и обладатель двух золотых олимпийских медалей Валерий БОРЗОВ, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав ВАКАРЧУК и основатель самого популярного детского издательства страны «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Иван МАЛКОВИЧ.

В течение года почетного титула будут удостоены 100 человек, среди которых еще 44 известные личности. Уже вскоре начнется первый конкурс, по результатам которого будут избраны первые «Друзья Евро-2012» среди общественности.