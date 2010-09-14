«Шахтер» выложил на сайте 80 «убийственных» фотографий

Главный тренер футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Мирча ЛУЧЕСКУ призывает украинские клубы «отказаться от жестокости».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке, накануне стартовой игры команды в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА против сербского «Партизана».

М.ЛУЧЕСКУ с сожалением констатировал, что в игре из-за травм не смогут принять ведущие игроки «Шахтера» - защитник Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ и полузащитник ФЕРНАНДИНЬО. При этом М.ЛУЧЕСКУ особо акцентировал, что вынужден сделать ремарку связи с комментариями в украинской прессе по тяжелой травме (перелом ноги - УНИАН), полученной ФЕРНАНДИНЬО в матче Чемпионата Украины против киевской «Оболони» 10 сентября. «Я не совсем согласен с тем, что говорят. КОЛЛИНА (Пьерлуиджи КОЛЛИНА - куратор системы судейства в профессиональном футболе Украины - УНИАН) прекрасно знает этот итальянский термин – gamba tesa, что означает «прямая нога», - сказал М.ЛУЧЕСКУ.

Он убежден, что в эпизоде, когда был травмирован ФЕРНАНДИНЬО, полузащитник донецкой команды «как раз хотел скоординироваться и пробить», но игрок «Оболони» сыграл прямой ногой. «Может быть, игрок «Оболони» первым коснулся мяча, но это единоборство было крайне жестким. На официальном сайте «Шахтера» выложено около 80 фотографий, где видно, насколько жестко игроки «Оболони» трактовали эту игру», - добавил М.ЛУЧЕСКУ и снова посетовал, что ФЕРНАНДИНЬО, который является лидером команды «по всем показателям», не сможет помочь в завтрашнем матче против «Партизана».

«Будем пытаться найти возможность заменить его для того, чтобы команда не слишком сильно прочувствовала его отсутствие», - отметил М.ЛУЧЕСКУ.

В связи с этим он высказал пожелание, чтобы в украинском футболе «ко всем клубам, участвующим в европейских турнирах, относились более цивилизованно».

«Все же именно эти команды приносят в копилку Украины очки, и от них будет зависеть дальнейший рейтинг страны в Европе. Самое главное – отказаться от жестокости на футбольном поле», - призвал М.ЛУЧЕСКУ.