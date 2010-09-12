Результаты 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

21:47, 12 сентября 2010
Спорт
3721

Днепр, Карпаты и Металлист берут по 3 очка

Cегодняшними матчами завершился 9-й тур Чемпионата Украины по футболу

Ворскла - Днепр 0:2 (Коноплянка 2, Назаренко 79 пен.)

Ильичевец - Карпаты 2:3 (Козориз 49, Антонов 73 – Голодюк 4, Зенев 25, Кожанов 44)

Металлист - Заря 3:0 (Валяев 40, Воробей 44, Хавьер 81)

Напомним, что ранее сыграли

Оболонь - Шахтер 1:0 (Худзик, 51)

Волынь - Севастополь 1:0 (Майкон 7)

Таврия - Арсенал 0:1 (Мазилу 58)

Металлург Д - Кривбасс 2:2 (Клейтон 7, Мгуни 74 - Хомченковский 3, Максимов 79)

Динамо - Металлург 2:0 (Нинкович 45+1, Милевский 52 пен.)

***

Игры 10-го тура пройдут

17 сентября

Металлург З (2) - Металлург Д (14)

Волынь (8) - Ильичевец (7)

18 сентября

Кривбасс (10) - Ворскла (14)

Севастополь (6) - Днепр (19)

19 сентября

Заря (9) - Динамо (20)

Арсенал (14) - Металлист (16)

Карпаты (17) - Оболонь (11)

Шахтер (22) - Таврия (10)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter