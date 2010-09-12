Результаты 9-го тура Чемпионата Украины по футболу
Днепр, Карпаты и Металлист берут по 3 очка
Cегодняшними матчами завершился 9-й тур Чемпионата Украины по футболу
Ворскла - Днепр 0:2 (Коноплянка 2, Назаренко 79 пен.)
Ильичевец - Карпаты 2:3 (Козориз 49, Антонов 73 – Голодюк 4, Зенев 25, Кожанов 44)
Металлист - Заря 3:0 (Валяев 40, Воробей 44, Хавьер 81)
Напомним, что ранее сыграли
Оболонь - Шахтер 1:0 (Худзик, 51)
Волынь - Севастополь 1:0 (Майкон 7)
Таврия - Арсенал 0:1 (Мазилу 58)
Металлург Д - Кривбасс 2:2 (Клейтон 7, Мгуни 74 - Хомченковский 3, Максимов 79)
Динамо - Металлург 2:0 (Нинкович 45+1, Милевский 52 пен.)
***
Игры 10-го тура пройдут
17 сентября
Металлург З (2) - Металлург Д (14)
Волынь (8) - Ильичевец (7)
18 сентябряКривбасс (10) - Ворскла (14)
Севастополь (6) - Днепр (19)
19 сентябряЗаря (9) - Динамо (20)
Арсенал (14) - Металлист (16)
Карпаты (17) - Оболонь (11)
Шахтер (22) - Таврия (10)