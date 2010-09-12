Результаты 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

Днепр, Карпаты и Металлист берут по 3 очка

Cегодняшними матчами завершился 9-й тур Чемпионата Украины по футболу Ворскла - Днепр 0:2 (Коноплянка 2, Назаренко 79 пен.) Ильичевец - Карпаты 2:3 (Козориз 49, Антонов 73 – Голодюк 4, Зенев 25, Кожанов 44) Металлист - Заря 3:0 (Валяев 40, Воробей 44, Хавьер 81) Напомним, что ранее сыграли Оболонь - Шахтер 1:0 (Худзик, 51) Волынь - Севастополь 1:0 (Майкон 7) Таврия - Арсенал 0:1 (Мазилу 58) Металлург Д - Кривбасс 2:2 (Клейтон 7, Мгуни 74 - Хомченковский 3, Максимов 79) Динамо - Металлург 2:0 (Нинкович 45+1, Милевский 52 пен.) *** Игры 10-го тура пройдут 17 сентября Металлург З (2) - Металлург Д (14) Волынь (8) - Ильичевец (7) 18 сентября Кривбасс (10) - Ворскла (14) Севастополь (6) - Днепр (19) 19 сентября Заря (9) - Динамо (20) Арсенал (14) - Металлист (16) Карпаты (17) - Оболонь (11) Шахтер (22) - Таврия (10)

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