«Реал» готов летом приобрести «порочного» Руни

Мадридский "Реал" будущим летом планирует побороться за форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйна Руни, сообщает РИА Новостисо ссылкой на The People.

Руни, страдающий в последние время из-за нападок журналистов, которые не устают обвинять игрока в сексуальных похождениях, вероятно, примет предложение "Королевского клуба", готового выложить за футболиста сборной Англии 65 миллионов фунтов.

Стоит отметить, что в случае осуществления сделки Руни станет не первым звездным футболистом, перешедшим из "МЮ" в "Реал". До этого в разные годы с Туманного Альбиона в столицу Испании перебрались Дэвид Бекхэм, Руд ван Нистелрой, Габриэль Хайнце и Криштиану Роналду.

Руни выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2004 года. За "красных дьяволов" бомбардир сыграл 191 матч и забил 92 мяча. В сборной Англии форвард играет с 2003 года, сыграл 67 матчей и забил 26 голов.