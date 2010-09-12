Пилот «Феррари» Алонсо одержал победу на Гран-при Италии

Пилот "Феррари" Фернандо АЛОНСО одержал победу на Гран-при Италии, а Марк УЭББЕР из "Ред Булл" вновь стал лидером чемпионата "Формулы-1".

Как передает РИА Новости, вторым финишировал Дженсон БАТТОН ("Макларен"), третье место занял Фелипе МАССА ("Феррари"). Прежний лидер общего зачета Льюис ХЭМИЛТОН ("Макларен") сошел на 1-м круге из-за поломки подвески.

Также в первую десятку по итогам итальянского Гран-при вошли: 4. Себастьян ФЕТТЕЛЬ ("Ред Булл"), 5. Нико РОСБЕРГ ("Мерседес"), 6. Марк УЭББЕР ("Ред Булл"), 7. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ ("Уильямс"), 8. Роберт КУБИЦА ("Рено"), 9. Михаэль ШУМАХЕР ("Мерседес"), 10. Рубенс БАРРИКЕЛЛО ("Уильямс").

Ф.АЛОНСО принес "Феррари" первую с 2006 года победу на домашней трассе в Монце.