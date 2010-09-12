Украинец завоевал серебро на чемпионате мира по дзюдо
16:41, 12 сентября 2010Спорт
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Соревнования проходили в Токио
Украинец Георгий ЗАНТАРАЯ стал серебряным призером чемпионата мира по дзюдо, завершившегося в Токио.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета, чемпион прошлогоднего мирового первенства Г.ЗАНТАРАЯ, к сожалению, не смог защитить титул в этом году.
В весовой категории до 60 кг украинец выиграл свою подгруппу, а в полуфинале преодолел россиянина Арсена ГАЛСТЯНА. Уже в финале он уступил первенство представителю Узбекистана Ришоду СОБИРОВУ.
Президент НОК Сергей БУБКА поздравил Георгия, тренеров и Федерацию дзюдо с завоеванием высокой награды и пожелал дальнейших успехов.
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