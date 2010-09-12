Кличко победил нокаутом в 10 раунде

Во Франкфурте завершился бой Владимир Кличко - Самуэль Питер за принадлежащие Кличко титулы чемпиона мира по версиям IBF (Международная федерация бокса) и WBO (Всемирная боксерская организация).

Бой прошел при растущем с каждым раундом преимуществе украинского боксера и завершился нокаутом в 10-м раунде.

Оба боксера уже в первом раунде попытались сделать ставку на быстрый решающий удар. Без разведки перешли к активным обоюдным атакам. Возникло много клинчей.

Во втором раунде Питер продолжил как в первом. Стало ясно – это его план на бой: прорвать фирменное кличковское удержание на расстоянии длинной руки. Кличко, со своей стороны, как раз и включил знакомое удержание на дистанции, сопровождаемое набиванием ударов “двойками” и джебами. Удары Питера не долетали, он стал заметно качаться в стойке. Прорвавшись в ближний бой, обнимал корпус Владимира и повисал.

В третьем раунде Владимир почувствовал себя увереннее. Второй раунд повторился, только спокойнее и четче. Питеру реже удавалось прорваться к корпусу соперника.

Почти весь следующий раунд соперники провисели друг на друге. Зрители засвистели. Кличко словно открылся желанию Питера непременно сблизиться, “вязал” ему руки, пробовал апперкоты. Питер растратил все силы, чтобы выполнить свой план на поединок, но даже прорвавшись в ближний бой, не знал, что делать дальше.

Пятый раунд прошел так же, но Питер пропустил много сильных ударов.

6-й. “Раскачай его – он проваливается”, - донеслись слова Кличко-старшего в перерыве. Секундант не советовал идти в клинч, говорил больше двигаться, запутывать, бить с разных сторон. Но Владимир остался на месте. Клинчи походили на классическую борьбу. Кличко у канатов содрал кожу на лопатке. Раунд украсил мощный апперкот в последнюю секунду.

“Правый прямой, левым подгружаешь”, - перед седьмым раундом Виталий возвращал брата к обычной манере боя. Владимир стал отступать от клинчей назад. Попробовал даже передвигаться в легком стиле, но снова вернулся к вложенному удару с полной ступни. У Питера полностью заплыл глаз.

Потом изможденного Питера стали убивать. Тяжелые удары проходили все легче – сериями по три, по пять. Сил у него не оставалось даже дойти до сближения.

Тренер потребовал от Питера “показать”. Тот постарался взорваться из последних сил, растратил их и к середине 9-го раунда был уже для всех очевидно - никакой. Выдержать до конца – единственное, что ему оставалось, и он сосредоточился на том, чтобы не дать себя добить.

10-й раунд. Кличко перешел к добиванию, Питер – к выживанию. Но когда упал под последними ударами, его поднимал с ринга уже не судья, а медик.

Мощный Самуэль Питер сделал в этом бою всё что мог, но Кличко был лучше в технике, и в выносливости.

В спортивной карьере братьев Кличко этот бой был на двоих сотым и 58-м у Владимира (побед 55).

Фото Reuters