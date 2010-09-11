Результаты матчей 9-го тура Чемпионата Украины по футболу
20:56, 11 сентября 2010Спорт
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Арсенал выиграл в Крыму, Динамо - в Киеве
Завершились сегодняшние матчи 9-го тура Чемпионата Украины по футболу
Таврия - Арсенал 0:1 (Мазилу 58)
Металлург Д - Кривбасс 2:2 (Клейтон 7, Мгуни 74 - Хомченковский 3, Максимов 79)
Динамо - Металлург 2:0 (Нинкович 45+1, Милевский 52 пен.)
Динамо с 20 очками приблизилось к Шахтеру (22) и находится на безопасном расстоянии от Днепра (16). Днепр и команды, занимавшие 4-6 места после 8-го тура, играют завтра.
Напомним, что вчера сыграли
Оболонь - Шахтер 1:0 (Худзик, 51)
Волынь - Севастополь 1:0 (Майкон 7)
... а завтра тур завершат
Ворскла (14) - Днепр (16)
Ильичевец (7) - Карпаты (14)
Металлист (13) - Заря (9)
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