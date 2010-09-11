Результаты матчей 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

Арсенал выиграл в Крыму, Динамо - в Киеве

Завершились сегодняшние матчи 9-го тура Чемпионата Украины по футболу Таврия - Арсенал 0:1 (Мазилу 58) Металлург Д - Кривбасс 2:2 (Клейтон 7, Мгуни 74 - Хомченковский 3, Максимов 79) Динамо - Металлург 2:0 (Нинкович 45+1, Милевский 52 пен.) Динамо с 20 очками приблизилось к Шахтеру (22) и находится на безопасном расстоянии от Днепра (16). Днепр и команды, занимавшие 4-6 места после 8-го тура, играют завтра. Напомним, что вчера сыграли Оболонь - Шахтер 1:0 (Худзик, 51) Волынь - Севастополь 1:0 (Майкон 7) ... а завтра тур завершат Ворскла (14) - Днепр (16) Ильичевец (7) - Карпаты (14) Металлист (13) - Заря (9)

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