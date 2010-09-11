Результаты матчей 4-го тура английской Премьер-лиги
18:58, 11 сентября 2010Спорт
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День ничьих, но не для лидеров
Сегодня основной игровой день 4-го тура английской Премьер-лиги
Эвертон - МЮ 3:3
Вест Бромвич - Тоттенхэм 1:1
Вест Хэм - Челси 1:3
Манчестер Сити - Блэкберн 1:1
Ньюкасл - Блэкпул 0:2
Арсенал - Болтон 4:1
Уиган - Сандерленд 1:1
Фулхэм - Вулверхэмптон 2:1
Поскольку четыре игры завершились вничью, турнирная таблица не очень изменилась. Челси по-прежнему не теряет очков (12), Арсенал единолично укрепился на второй позиции (10), Болтон (7) приблизился к лидерской тройке, которую замыкает МЮ (8).
Завтра тур продолжат...
Бирмингем (5) - Ливерпуль (4)
...и завершат послезавтраСток Сити (0) - Астон Вилла (6)
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