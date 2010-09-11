Результаты матчей 4-го тура английской Премьер-лиги

18:58, 11 сентября 2010
Спорт
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День ничьих, но не для лидеров

Сегодня основной игровой день 4-го тура английской Премьер-лиги

Эвертон - МЮ 3:3

Вест Бромвич - Тоттенхэм 1:1

Вест Хэм - Челси 1:3

Манчестер Сити - Блэкберн 1:1

Ньюкасл - Блэкпул 0:2

Арсенал - Болтон 4:1

Уиган - Сандерленд 1:1

Фулхэм - Вулверхэмптон 2:1

Поскольку четыре игры завершились вничью, турнирная таблица не очень изменилась. Челси по-прежнему не теряет очков (12), Арсенал единолично укрепился на второй позиции (10), Болтон (7) приблизился к лидерской тройке, которую замыкает МЮ (8).

Завтра тур продолжат...

Бирмингем (5) - Ливерпуль (4)

...и завершат послезавтра

Сток Сити (0) - Астон Вилла (6)

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