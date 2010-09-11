Питер оказался легче Кличко на 2,5 кг (добавлены фото)

Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBO в супертяжелом весе Владимир Кличко оказался тяжелее своего соперника по предстоящему бою за звание чемпиона мира по версиями WBO, IBO, IBF - Сэмюэля Питера на 2,5 кг, сообщает персональный сайт братьев Кличко.

Взвешивание боксеров состоялось в пятницу во Франкфурте, за сутки до их боя. Весы под украинцем показали 112 кг, под "Нигерийским кошмаром" - 109,5 кг. При этом рост Кличко составляет 199 см, Питер ниже на 11 см.

"Я сейчас нахожусь в лучшей форме, чем пять лет назад, когда бился с Питером впервые. Ждите быстрого нокаута", - пообещал Владимир.

Соперники уже встречались пять лет назад, напоминает РИА "Новости". Тогда Питер трижды посылал Кличко-младшего в нокдаун, но в итоге проиграл по очкам.

Бой Кличко - Питер состоится в субботу на домашнем стадионе футбольного клуба "Айнтрахт". По сведениям сайта Кличко, на поединок продано свыше 50 тысяч билетов.

Владимир Кличко выиграл 54 боя на профессиональном ринге (48 - нокаутом) и три проиграл. Питер победил в 34 поединках (27 - досрочно) и трижды терпел поражения.

Фото Дмитрия Абрамова / УНИАН