Итоги 20 тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодня - самый результативный матч

Матчем между львовскими “Карпатами” и донецким “Металлургом” завершился 20 тур Чемпионата Украины по футболу. Результаты 20 тура: "Таврия" (Симферополь) - "Сталь" (Алчевск) 2 : 1 "Металлист" (Харьков) - "Динамо" (Киев) 0 : 2 "Ильичевец" (Мариуполь) - "Шахтер" (Донецк) 1 : 1 "Арсенал" (Киев) - "Днепр" (Днепропетровск) 1 : 1 "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Металлург" (Запорожье) 1 : 1 "Ворскла" (Полтава) - ФК Харьков 0 : 1 "Заря" (Луганск) - "Черноморец" (Одесса) 0 : 4 "Металлург" (Донецк) - "Карпаты"(Львов) 3:3 Турнирная таблица выглядит следующим образом: 1 "Динамо"(Киев) 52 очка 2 "Шахтер"(Донецк) 48 очков 3 "Днепр" (Днепропетровск) 32 очка 4 "Таврия" (Симферополь) 30 очков 5 "Металлист" (Харьков) 30 очков 6 "Черноморец" (Одесса) 26 очков 7 "Арсенал"(Киев) 26 очков 8 "Кривбасс" (Кривой Рог) 26 очков 9 "Карпаты" (Львов) 25 очков 10 ФК Харьков 23 очка 11 "Металлург" (Запорожье) 23 очка 12 "Металлург" (Донецк) 22 очка 13 "Ворскла" (Полтава) 19 очков 14 "Ильичевец" (Мариуполь) 18 очков 15 "Заря" (Луганск) 15 очков 16 "Сталь" (Алчевск) 13 очков

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