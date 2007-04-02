Forbes назвал самые дорогие футбольные клубы в мире
Большой бизнес на маленьком мяче
Американский журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира. Лондонский "Челси", при всём легендарном богатстве и купеческой щедрости Абрамовича, оказался лишь на восьмом месте, причем в минусах в графе "операционная прибыль" (-37 млн.). Лидерство в списке капитализированного богатства принадлежит лидеру и по игре - "Манчестер Юнайтед".
Стоимость "Челси" оценивается Forbes в 537 миллионов долларов. "МЮ"почти в три раза дороже - без малого полтора миллиарда. Второе место занимает мадридский "Реал" (чуть больше миллиарда), третье - лондонский "Арсенал" (915 миллионов).
С географической точки зрения доминируют английские клубы: в списке их 10, по 4 итальянских и немецких клуба, по 2 испанских, французских и шотландских, один голландский. Всего список насчитывает 25 команд:
1. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1453 миллионов долларов
2. "Реал" (Мадрид, Испания) - 1034
3. "Арсенал" (Лондон, Англия) - 915
4. "Бавария" (Германия) - 838
5. "Милан" (Италия) - 824
6. "Ювентус" (Италия) - 567
7. "Интер" (Милан, Италия) - 555
8. "Челси" (Англия) - 537
9. "Барселона" (Испания) - 535
10. "Шальке" (Германия) - 471
11. "Ливерпуль" (Англия) - 454
12. "Олимпик" (Лион, Франция) - 343
13. "Ньюкасл" (Англия) - 260
14. "Тоттенхэм" (Англия) - 243
15. "Рома" (Италия) - 224
16. "Гамбург" (Германия) - 221
17. "Манчестер Сити" (Англия) - 208
18. "Боруссия" (Германия) - 199
19. "Аякс" (Голландия) - 196
20. "Селтик" (Шотландия) - 185
21. "Эвертон" (Англия) - 165
22. "Олимпик" (Марсель, Франция) - 157
23. "Вест Хэм" (Англия) - 156
24. "Глазго" (Шотландия) - 147
25. "Астон Вилла" (Англия) - 140