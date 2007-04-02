Forbes назвал самые дорогие футбольные клубы в мире

Американский журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира. Лондонский "Челси", при всём легендарном богатстве и купеческой щедрости Абрамовича, оказался лишь на восьмом месте, причем в минусах в графе "операционная прибыль" (-37 млн.). Лидерство в списке капитализированного богатства принадлежит лидеру и по игре - "Манчестер Юнайтед".

Стоимость "Челси" оценивается Forbes в 537 миллионов долларов. "МЮ"почти в три раза дороже - без малого полтора миллиарда. Второе место занимает мадридский "Реал" (чуть больше миллиарда), третье - лондонский "Арсенал" (915 миллионов).

С географической точки зрения доминируют английские клубы: в списке их 10, по 4 итальянских и немецких клуба, по 2 испанских, французских и шотландских, один голландский. Всего список насчитывает 25 команд:

1. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1453 миллионов долларов

2. "Реал" (Мадрид, Испания) - 1034

3. "Арсенал" (Лондон, Англия) - 915

4. "Бавария" (Германия) - 838

5. "Милан" (Италия) - 824

6. "Ювентус" (Италия) - 567

7. "Интер" (Милан, Италия) - 555

8. "Челси" (Англия) - 537

9. "Барселона" (Испания) - 535

10. "Шальке" (Германия) - 471

11. "Ливерпуль" (Англия) - 454

12. "Олимпик" (Лион, Франция) - 343

13. "Ньюкасл" (Англия) - 260

14. "Тоттенхэм" (Англия) - 243

15. "Рома" (Италия) - 224

16. "Гамбург" (Германия) - 221

17. "Манчестер Сити" (Англия) - 208

18. "Боруссия" (Германия) - 199

19. "Аякс" (Голландия) - 196

20. "Селтик" (Шотландия) - 185

21. "Эвертон" (Англия) - 165

22. "Олимпик" (Марсель, Франция) - 157

23. "Вест Хэм" (Англия) - 156

24. "Глазго" (Шотландия) - 147

25. "Астон Вилла" (Англия) - 140

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