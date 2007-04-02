Червоненко собрался перевернуть отношение к Украине

Президент Автомобильной федерации Украины, председатель Запорожской областной государственной администрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО намерен организовать в Ялте этап чемпионата мира по авторалли.

Об этом Е.ЧЕРВОНЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Я сегодня говорю впервые - главная цель, пока я президент Федерации автомобильного спорта – это организация в Ялте этапа чемпионата мира, который перевернет отношение к Украине”, - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Он заверил, что проведение Чемпионата Европы, а тем более Чемпионата мира по ралли, не менее весомое событие, чем проведение чемпионата Европы или мира по футболу.

По словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, руководство Ялты уже увидело, что такие соревнования дают значительные инвестиции в развитие региона.

Кроме того, он подчеркнул, что “топом сезона будет Ялта-ралли”, которое стало одним из самых престижных и трудных соревнований.

Президент федерации отметил, что на соревнование ожидается прибытие многих почетных гостей.

Также он сообщил, что Чемпионат Украины по ралли будет проводиться под лозунгом «Запад и Восток вместе» с этапами в Донецке и Черновцах.

Е.ЧЕРВОНЕНКО сообщил, что федерация делает акцент на развитие автоспорта в некоторых направлениях – массовость, развитие любительского и профессионального автоспорта.

Также планируется вдохнуть “новый статус” в чемпионат Украины по ралли, кольцевым автогонкам, автокроссу. Большое внимание будет уделяться развитию картинга.

“Мы ожидаем увеличения количества участников даже в сложных автосоревнованиях за счет повышения “автомобилизации” людей, даже в сильно дорогостоящих группах, где стоимость боевого авто составляет за 100 тыс. евро”, - сказал он.

Е.ЧЕРВОНЕНКО убежден, что популяризация автоспорта приведет к появлению в Украине собственных гонщиков мирового уровня.